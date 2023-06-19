Усынина (неизвестно) Меланья
Место рождения
Дата рождения1771 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1795 ст.
https://rodnaya-vyatka.ru/places/86496
Рождение ребёнка
1799 ст.
Отец ребёнка: Усынин Василий Космин
Рождение ребёнка
1803 ст.
Отец ребёнка: Усынин Василий Космин
Рождение ребёнка
1809 ст.
Отец ребёнка: Усынин Василий Космин
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.
Дочь: Доминика Васильевна
Отец ребёнка: Усынин Василий Космин