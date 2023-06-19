Усынина (неизвестно) Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усынина (неизвестно) Меланья

Место рождения

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1771 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Вычислено 1795 ст.

Муж: Усынин Василий Космин

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
https://rodnaya-vyatka.ru/places/86496
Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Усынин Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Усынин Василий Космин

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Усынин Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Усынин Василий Космин

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Усынин Семен Васильевич

Отец ребёнка: Усынин Василий Космин

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.

Дочь: Доминика Васильевна

Отец ребёнка: Усынин Василий Космин

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика