Неговора Юлия Николаевна
Место рождения
Дата рождения24.06.1964
Дата смерти03.02.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Олонец, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
03.02.2012
Силламяэ, Эстония