Неговора Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеговора Юлия Николаевна

Неговора Юлия Николаевна

avatar

Место рождения

Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

24.06.1964

Дата смерти

03.02.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Олонец, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
03.02.2012
Силламяэ, Эстония
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close