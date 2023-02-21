Гаджиева Шамала Абдулмуталимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаджиева Шамала Абдулмуталимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

JD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаджиев Абдулмуталим Ахмедович

Мать: Рукият Сурхаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алина Салахбековна

Отец ребёнка: Зайналбеков Салахбек

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джамиля Салахбековна

Отец ребёнка: Зайналбеков Салахбек

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайналбеков Мурад Салахбекович

Отец ребёнка: Зайналбеков Салахбек

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