Гаджиева Шамала Абдулмуталимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаджиев Абдулмуталим Ахмедович
Мать: Рукият Сурхаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алина Салахбековна
Отец ребёнка: Зайналбеков Салахбек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джамиля Салахбековна
Отец ребёнка: Зайналбеков Салахбек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайналбеков Мурад Салахбекович
Отец ребёнка: Зайналбеков Салахбек