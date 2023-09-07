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Чекушин Петр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

27.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1924

Дочь: Игошева Чекушина Мария Петровна

Мать ребёнка: Чекушина Фоменкова Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Чекушин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Чекушина Фоменкова Евдокия Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекушина Фоменкова Евдокия Ефимовна

Смерть
27.12.1941
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