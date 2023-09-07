Чекушин Петр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти27.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1924
Дочь: Игошева Чекушина Мария Петровна
Мать ребёнка: Чекушина Фоменкова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Чекушина Фоменкова Евдокия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.1941