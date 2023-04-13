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Sheinfeld (Goldstein) Rivka
Sheinfeld (Goldstein) Rivka
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Goldstein Samuel Zelig
1869 г.р.
Мать
Goldstein (Hershko) Pnina
1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Goldstein Samuel Zelig
Мать:
Goldstein Pnina
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