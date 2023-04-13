Sheinfeld (Goldstein) Rivka — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sheinfeld (Goldstein) Rivka

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Goldstein Samuel Zelig

Мать: Goldstein Pnina