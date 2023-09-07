Никитин Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

16.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1936

Дочь: Кондакова Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Никитина Евдокия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.09.1942
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
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