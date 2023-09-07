Никитин Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти16.09.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1936
Дочь: Кондакова Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Никитина Евдокия Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.09.1942
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл