Чернис Исак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Вильскер Неизвестно Ицковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Вильскер Малка Ицковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернис Фаян ( младшая сестра Малки) Ицковна(Исааковна)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно