Чернис Исак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернис Исак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Вильскер Неизвестно Ицковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Вильскер Малка Ицковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернис Фаян ( младшая сестра Малки) Ицковна(Исааковна)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно