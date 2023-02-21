Канаев Семен Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Канаев Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Федорова Любовь Семеновна
Мать ребёнка: Канаева Александра Петровна
Рябово
Рождение ребёнка
28.09.1923
Мать ребёнка: Канаева Александра Петровна
д.С.Ручей
Рождение ребёнка
27.04.1928
Дочь: Лагода Елена
Мать ребёнка: Канаева Александра Петровна
Рябово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Канаева Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно