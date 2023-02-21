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Канаев Семен Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Канаев Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Федорова Любовь Семеновна

Мать ребёнка: Канаева Александра Петровна

Рябово
Рождение ребёнка
28.09.1923

Сын: Канаев Михаил Семенович

Мать ребёнка: Канаева Александра Петровна

д.С.Ручей
Рождение ребёнка
27.04.1928

Дочь: Лагода Елена

Мать ребёнка: Канаева Александра Петровна

Рябово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Канаева Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канаева Александра Петровна

Смерть
Неизвестно
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