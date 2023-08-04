Ксения или Анисья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения или Анисья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Зыкова Домна Терентеевна

Отец ребёнка: Зыков Терентей (Прокопий) Тимофеевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Зыков Парамон Терентеевич

Отец ребёнка: Зыков Терентей (Прокопий) Тимофеевич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Зыкова Мария Терентеевна

Отец ребёнка: Зыков Терентей (Прокопий) Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Зыкова Стефанида Терентеевна

Отец ребёнка: Зыков Терентей (Прокопий) Тимофеевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Зыков Трефил (Трофим) Терентьевич (Прокопьевич)

Отец ребёнка: Зыков Терентей (Прокопий) Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Терентей (Прокопий) Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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