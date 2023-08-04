Ксения или Анисья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Зыкова Домна Терентеевна
Отец ребёнка: Зыков Терентей (Прокопий) Тимофеевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Зыков Парамон Терентеевич
Отец ребёнка: Зыков Терентей (Прокопий) Тимофеевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Зыкова Мария Терентеевна
Отец ребёнка: Зыков Терентей (Прокопий) Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Зыкова Стефанида Терентеевна
Отец ребёнка: Зыков Терентей (Прокопий) Тимофеевич
Рождение ребёнка
1817
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно