Максим Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Лука Тимофеевич
Мать: Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
01.04.1805
Сын: Егор Максимович
Мать ребёнка: Марья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно