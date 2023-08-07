Максим Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Лука Тимофеевич

Мать: Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
01.04.1805

Сын: Егор Максимович

Мать ребёнка: Марья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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