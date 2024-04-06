Кадышева Агафия Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти18.06.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Кадышев Ермолай Васильев
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Кадышев Ермолай Васильев
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Кадышева Евдокия Ермолаева
Отец ребёнка: Кадышев Ермолай Васильев
Рождение ребёнка
11.01.1865
Отец ребёнка: Кадышев Ермолай Васильев
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Кадышева Ирина Ермолаева
Отец ребёнка: Кадышев Ермолай Васильев
Смерть
18.06.1868