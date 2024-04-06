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Кадышева Агафия Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

18.06.1868

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадышев Ермолай Васильев

Рождение ребёнка
1856

Сын: Кадышев Иван Ермолаев

Отец ребёнка: Кадышев Ермолай Васильев

Рождение ребёнка
1862

Сын: Кадышев Петр Ермолаев

Отец ребёнка: Кадышев Ермолай Васильев

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Кадышева Евдокия Ермолаева

Отец ребёнка: Кадышев Ермолай Васильев

Рождение ребёнка
11.01.1865

Сын: Кадышев Михаил Ермолаев

Отец ребёнка: Кадышев Ермолай Васильев

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Кадышева Ирина Ермолаева

Отец ребёнка: Кадышев Ермолай Васильев

Смерть
18.06.1868

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