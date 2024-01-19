Осип Дорофеев
Место рождения
Дата рождения1733 ст.
Дата смерти13.04.1813 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733 ст.
Отец: Дорофей Евсеев
Мать: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1757 ст.
Дочь: Ефимия Осипова
Мать ребёнка: Ефросинья Петрова
Рождение ребёнка
1760 ст.
Дочь: Мавра Осипова
Мать ребёнка: Ефросинья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Петрова
Смерть
13.04.1813 ст.
От древности