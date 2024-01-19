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Осип Дорофеев

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1733 ст.

Дата смерти

13.04.1813 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733 ст.

Отец: Дорофей Евсеев

Мать: Марфа Петрова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1757 ст.

Дочь: Ефимия Осипова

Мать ребёнка: Ефросинья Петрова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1760 ст.

Дочь: Мавра Осипова

Мать ребёнка: Ефросинья Петрова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Петрова

Смерть
13.04.1813 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От древности
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