(Афонькина) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Афонькина) Елена Андреевна

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Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Афонькин Андрей Матвеевич

Мать: Афонькина Ольга Ильинична

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сеина Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Сеин Сергей

г.Батуми, Абхазия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сеина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Сеин Сергей

г.Батуми, Абхазия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сеин Сергей

Смерть
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
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