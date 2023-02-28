(Афонькина) Елена Андреевна
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сеина Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Сеин Сергей
г.Батуми, Абхазия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сеина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Сеин Сергей
г.Батуми, Абхазия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сеин Сергей
Смерть
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область