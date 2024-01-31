Яковлева (Varlet) Marie
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смерти22.07.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Бостанжогло ?
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
05.04.1841
Дочь: Алексеева Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: ?
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
актриса французской труппы Михайловского театра
Смерть
22.07.1885