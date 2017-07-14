Конченков Платон Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конченков Платон Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.2017

Отец: не указан

Мать: Конченкова Екатерина Николаевна

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