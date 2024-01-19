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Без Фамилии Емельян Евсигнеевич

Место рождения

Астафьево, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: Без Фамилии Евсигней Артемьевич

Мать: Анисья Ивановна

Астафьево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
11.01.1877 ст.
Воскресенье-Стан, Архангельская волость, Кологривский уезд
у Антония сына кр. Федора Артемьевича и Степаниды Карповны д.Астафьева
Восприемник
05.05.1877 ст.
Воскресенье-Стан, Архангельская волость, Кологривский уезд
у вр.обязан.крестьяна д.Дъякова Афанасия Хр -фов и Александры Ефимовны дочери Пелагеи
Бракосочетание
22.10.1879

Жена: Без Фамилии Екатерина Косьминична

Воскресенье-Стан, Архангельская волость, Кологривский уезд
ГАКО ф.56 оп13 д.57 л.70об-71
Рождение ребёнка
1883

Сын: Без Фамилии Петр Емельянович

Мать ребёнка: Без Фамилии Екатерина Косьминична

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Вера Емельяновна

Мать ребёнка: Без Фамилии Екатерина Косьминична

Астафьево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1912
Астафьево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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