Без Фамилии Емельян Евсигнеевич
Место рождения
Дата рождения1855 ст.
Дата смерти1912
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.
Отец: Без Фамилии Евсигней Артемьевич
Мать: Анисья Ивановна
Восприемник
11.01.1877 ст.
у Антония сына кр. Федора Артемьевича и Степаниды Карповны д.Астафьева
Восприемник
05.05.1877 ст.
у вр.обязан.крестьяна д.Дъякова Афанасия Хр -фов и Александры Ефимовны дочери Пелагеи
Бракосочетание
22.10.1879
ГАКО ф.56 оп13 д.57 л.70об-71
Рождение ребёнка
1883
Сын: Без Фамилии Петр Емельянович
Мать ребёнка: Без Фамилии Екатерина Косьминична
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Вера Емельяновна
Мать ребёнка: Без Фамилии Екатерина Косьминична
Смерть
1912