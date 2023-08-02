Аристов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1926

Дата смерти

Около 1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аристова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аристов Александр

Мать ребёнка: Аристова Валентина Ивановна

Смерть
Около 1988
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Цинковое кладбище
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