Аристов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1926
Дата смертиОколо 1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аристова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аристов Александр
Мать ребёнка: Аристова Валентина Ивановна
Смерть
Около 1988
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Цинковое кладбище