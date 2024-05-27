Гуназа Анатолий Николаевич .
Место рожденияг . Липецк Россия .
Дата рождения27.07.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1981
Дочь: Гуназа Евгения Анатольевна .
Мать ребёнка: Гуназа (Афонина) Ирина Кирилловна .
Рождение ребёнка
26.09.1982
Дочь: Перова (Гуназа) Татьяна Анатольевна .
Мать ребёнка: Гуназа (Афонина) Ирина Кирилловна .
Рождение ребёнка
03.07.1990
Дочь: Крутова (Гуназа) Юлия Анатольевна .
Мать ребёнка: Гуназа (Афонина) Ирина Кирилловна .