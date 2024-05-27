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Гуназа Анатолий Николаевич .

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Место рождения

г . Липецк Россия .

Дата рождения

27.07.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуназа (Афонина) Ирина Кирилловна .

Рождение ребёнка
16.06.1981

Дочь: Гуназа Евгения Анатольевна .

Мать ребёнка: Гуназа (Афонина) Ирина Кирилловна .

Рождение ребёнка
26.09.1982

Дочь: Перова (Гуназа) Татьяна Анатольевна .

Мать ребёнка: Гуназа (Афонина) Ирина Кирилловна .

Рождение ребёнка
03.07.1990

Дочь: Крутова (Гуназа) Юлия Анатольевна .

Мать ребёнка: Гуназа (Афонина) Ирина Кирилловна .

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