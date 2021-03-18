Морозова Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Антонина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1937

Дата смерти

18.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1937

Отец: не указан

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
06.03.1960

Сын: Морозов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Морозов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.06.1968

Дочь: Сафронова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Морозов Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Николай Васильевич

Смерть
18.03.2021
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