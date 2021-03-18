Морозова Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1937
Дата смерти18.03.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1937
Отец: не указан
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1960
Сын: Морозов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Морозов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
01.06.1968
Дочь: Сафронова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Морозов Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.2021