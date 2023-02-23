Кряквина (однодворка) Евдокия Ивановна
Место рожденияГород Тамбов
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Город Тамбов
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Кряквин Ефим Калинникович
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно