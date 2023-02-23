Кряквина (однодворка) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКряквина (однодворка) Евдокия Ивановна

Кряквина (однодворка) Евдокия Ивановна

avatar

Место рождения

Город Тамбов

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Город Тамбов
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Кряквин Ефим Калинникович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кряквин Ефим Калинникович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close