Тюрин Дмитрий Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Дмитрий Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1986

Дата смерти

25.08.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.2005

Дочь: Тюрина - Савинская Диана Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.08.2008
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