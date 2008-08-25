Тюрин Дмитрий Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1986
Дата смерти25.08.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.2005
Дочь: Тюрина - Савинская Диана Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.08.2008