Неизвестно Петр Иванович
Место рожденияс. Покровское в Полозове (Полозово, Покров) Рыбинского уезда Ярославской губернии
Дата рождения22.06.1820
Дата смерти17.07.1820
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.06.1820
Отец: Никольский Иван Петров
Мать: Никольская Анна Иванова
с. Покровское в Полозове (Полозово, Покров) Рыбинского уезда Ярославской губернии
Смерть
17.07.1820
с. Покровское в Полозове (Полозово, Покров) Рыбинского уезда Ярославской губернии