Неизвестно Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно Петр Иванович

Неизвестно Петр Иванович

Место рождения

с. Покровское в Полозове (Полозово, Покров) Рыбинского уезда Ярославской губернии

Дата рождения

22.06.1820

Дата смерти

17.07.1820

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1820

Отец: Никольский Иван Петров

Мать: Никольская Анна Иванова

с. Покровское в Полозове (Полозово, Покров) Рыбинского уезда Ярославской губернии
Смерть
17.07.1820
с. Покровское в Полозове (Полозово, Покров) Рыбинского уезда Ярославской губернии
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close