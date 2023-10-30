Шахов Николай Осипович
Место рождения
Дата рождения24.07.1898 ст.
Дата смерти08.09.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.07.1898 ст.
Отец: - Осип Захарович
Мать: - Анна Дмитриевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.125-126 (Рождение №-69м)
Крещение
26.07.1898 ст.
Крёстный отец: Захар Антропович - крестьянин из д.Токариха Крёстная мать: Марфа Осиповна - крестьянская девица из д.Токариха (сестра)
Смерть
08.09.1900 ст.
Ребёнок в 2 года (от кашля)
Похороны
10.09.1900 ст.
МК 56-13-43 стр.44-45 (Умершие №-43м)