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Шахов Николай Осипович

Место рождения

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

24.07.1898 ст.

Дата смерти

08.09.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
24.07.1898 ст.

Отец: - Осип Захарович

Мать: - Анна Дмитриевна

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.125-126 (Рождение №-69м)
Крещение
26.07.1898 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Захар Антропович - крестьянин из д.Токариха Крёстная мать: Марфа Осиповна - крестьянская девица из д.Токариха (сестра)
Смерть
08.09.1900 ст.
Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд
Ребёнок в 2 года (от кашля)
Похороны
10.09.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.44-45 (Умершие №-43м)
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