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Галиев Даниэль Русланович
Галиев Даниэль Русланович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.09.1999
Пол
Мужской
Отец
Галиев Руслан Ильгизович
1973 г.р.
Мать
Алимова Светлана Хасановна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1999
Отец:
Галиев Руслан Ильгизович
Мать:
Алимова Светлана Хасановна
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