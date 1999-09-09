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Галиев Даниэль Русланович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1999

Пол

Мужской

Отец

1973 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1999

Отец: Галиев Руслан Ильгизович

Мать: Алимова Светлана Хасановна

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