Бунина (Родослович) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родослович Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Бунин Александр
Отец ребёнка: Бунин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобкова Евдокия
Отец ребёнка: Бунин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бунин Алексей
Смерть
Неизвестно