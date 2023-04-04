Бунина (Родослович) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунина (Родослович) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родослович Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Бунин Александр

Отец ребёнка: Бунин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобкова Евдокия

Отец ребёнка: Бунин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунин Алексей

Смерть
Неизвестно