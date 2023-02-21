Четыркин Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1850 ст.
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
01.08.1850 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1902 ст.
Дочь: Четыркина Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Четыркина Мария Александровна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Военная служба
1903 ст.
На 1903 год - командир 2-й бригады 13-й пехотной дивизии, генерал-майор.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1919