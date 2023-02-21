Четыркин Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четыркин Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1850 ст.

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1902 ст.

Дочь: Четыркина Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Четыркина Мария Александровна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Военная служба
1903 ст.
На 1903 год - командир 2-й бригады 13-й пехотной дивизии, генерал-майор.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Четыркина Мария Александровна

Смерть
1919
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