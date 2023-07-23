Степан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенов Михаил Семенович

Мать: Никифорова Дарья Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Степновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипп Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно