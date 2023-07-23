Степан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Степновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипп Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно