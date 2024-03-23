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Ласкин Иосиф Григорьевич

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Место рождения

д Потанино

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Ласкин Григорий Фёдорович

Мать: Ласкина Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
участник ВОВ
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ранения

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