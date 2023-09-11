Шилов Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилов Денис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шилов Сергей Васильевич

Мать: Шилова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
04.07.1995

Дочь: Холмачева Анастасия Денисовна

Мать ребёнка: Кузнецова Светлана Михайловна

Развод
21.09.1999

Жена: Кузнецова Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
23.03.2003

Дочь: Шилова Ксения Денисовна

Мать ребёнка: Шилова Елена Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Светлана Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилова Елена Анатольевна

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