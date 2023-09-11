Шилов Денис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шилов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
04.07.1995
Дочь: Холмачева Анастасия Денисовна
Мать ребёнка: Кузнецова Светлана Михайловна
Развод
21.09.1999
Рождение ребёнка
23.03.2003
Дочь: Шилова Ксения Денисовна
Мать ребёнка: Шилова Елена Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шилова Елена Анатольевна