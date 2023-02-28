Ефремов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
12.01.1886
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Ефремова Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
01.11.1890
Сын: Ефремов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Ефремова Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
03.07.1892
Сын: Ефремов Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Ефремова Агафья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно