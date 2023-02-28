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Ефремов Василий Иванович

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Ефремов Иван Павлович

Мать: Ефремова Олимпиада Сидоровна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.01.1886

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Ефремова Агафья Федоровна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.11.1890

Сын: Ефремов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Ефремова Агафья Федоровна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.07.1892

Сын: Ефремов Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Ефремова Агафья Федоровна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Агафья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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