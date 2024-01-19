Сеничев Александр Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеничев Александр Аркадьевич

Сеничев Александр Аркадьевич

Место рождения

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

Дата рождения

23.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1978

Отец: Сеничев Аркадий Николаевич

Мать: Сеничева Валентина Николаевна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close