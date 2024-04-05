Biały Wacław Около 1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Biały Wacław

Место рождения

Osipy-Zakrzewizna

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

04.01.1987

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

Около 1950 г.р.
1955 г.р.
1959 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: Biały Aleksander

Мать: Biały/Załoga (Romanowicz) Józefa

Osipy-Zakrzewizna
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Biały (Celt) Zofia

Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: Werpechowska (Biały) Barbara

Мать ребёнка: Biały (Celt) Zofia

Janowice Wielkie
Рождение ребёнка
28.06.1955

Сын: Biały Piotr

Мать ребёнка: Biały (Celt) Zofia

Janowice Wielkie
Рождение ребёнка
26.11.1959

Дочь: Kołtun (Biały) Jolanta

Мать ребёнка: Biały (Celt) Zofia

Janowice Wielkie
Смерть
04.01.1987
Janowice Wielkie
Похороны
Неизвестно
Janowice Wielkie

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