Biały Wacław
Место рожденияOsipy-Zakrzewizna
Дата рожденияОколо 1925
Дата смерти04.01.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Отец: Biały Aleksander
Osipy-Zakrzewizna
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Biały (Celt) Zofia
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: Werpechowska (Biały) Barbara
Мать ребёнка: Biały (Celt) Zofia
Janowice Wielkie
Рождение ребёнка
28.06.1955
Сын: Biały Piotr
Мать ребёнка: Biały (Celt) Zofia
Janowice Wielkie
Рождение ребёнка
26.11.1959
Дочь: Kołtun (Biały) Jolanta
Мать ребёнка: Biały (Celt) Zofia
Janowice Wielkie
Смерть
04.01.1987
Janowice Wielkie
Похороны
Неизвестно
Janowice Wielkie