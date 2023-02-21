Пуцыкович (Хабарова) Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1987
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Пуцыкович Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
08.06.1988
Дочь: Виктория Андреевна
Отец ребёнка: Пуцыкович Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно