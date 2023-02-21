Пуцыкович (Хабарова) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуцыкович (Хабарова) Ирина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1967

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1987

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Пуцыкович Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
08.06.1988

Дочь: Виктория Андреевна

Отец ребёнка: Пуцыкович Андрей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуцыкович Андрей Васильевич

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