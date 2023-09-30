Погорелой Федот Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погорелой Федот Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Погорелов Игнат Степанович

Мать: ?

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