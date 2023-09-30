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Погорелой Федот Игнатьевич
Погорелой Федот Игнатьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1847
Пол
Мужской
Отец
Погорелов Игнат Степанович
1810 г.р.
Мать
(Погорелова) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец:
Погорелов Игнат Степанович
Мать:
?
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