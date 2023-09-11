Виноградова (Фадеева) Галина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1944
Отец: Фадеев Степан Иванович
Мать: Фадеева Вера Ивановна
Рождение ребёнка
30.05.1969
Сын: Виноградов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Виноградов Николай Сергеевич
Лысково, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Вадим Николаевич
Отец ребёнка: Виноградов Николай Сергеевич