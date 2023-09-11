Виноградова (Фадеева) Галина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Фадеева) Галина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1944

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1944

Отец: Фадеев Степан Иванович

Мать: Фадеева Вера Ивановна

Рождение ребёнка
30.05.1969

Сын: Виноградов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Виноградов Николай Сергеевич

Лысково, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Вадим Николаевич

Отец ребёнка: Виноградов Николай Сергеевич

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