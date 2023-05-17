Пелагея Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1882 ст.

Дата смерти

После 1899 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1882 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1898

Дочь: Домникия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Кириллович

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Руднянский п.п. 15.02.1898 Бутрово, Руднянской вол. Домникия Васильевна Бутрово, Руднянской вол. отец крестьянин Василий Кириллович мать крестьянская жена Пелагея Савельевна Бутрово, Руднянской во... Показать все
Бракосочетание
До 1898

Муж: Василий Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
После 1899 ст.