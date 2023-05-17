Пелагея Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1882 ст.
Дата смертиПосле 1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1898
Дочь: Домникия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Кириллович
Руднянский п.п. 15.02.1898 Бутрово, Руднянской вол. Домникия Васильевна Бутрово, Руднянской вол. отец крестьянин Василий Кириллович мать крестьянская жена Пелагея Савельевна Бутрово, Руднянской во... Показать все
Бракосочетание
До 1898
Муж: Василий Кириллович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1899 ст.