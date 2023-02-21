Ключерова (Фефилова) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1988
Отец: Фефилов Иван Малофеевич
Мать: Фефилова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
05.12.2012
Дочь: Ключерова Лина Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.09.2015
Дочь: Ключерова Полина Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно