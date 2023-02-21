Ключерова (Фефилова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлючерова (Фефилова) Ирина Ивановна

Ключерова (Фефилова) Ирина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1988

Отец: Фефилов Иван Малофеевич

Мать: Фефилова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
05.12.2012

Дочь: Ключерова Лина Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.09.2015

Дочь: Ключерова Полина Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ключеров Евгений Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close