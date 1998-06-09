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Шулекин Иван Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1912

Дата смерти

09.06.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1912

Отец: Шулекин Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1937

Дочь: Шилова Шулекина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Шулекина Шапошникова Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Шулекин Василий Иванович

Мать ребёнка: Шулекина Шапошникова Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Шулекина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Шулекина Шапошникова Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
16.08.1952

Сын: Шулекин Николай Иванович

Мать ребёнка: Шулекина Шапошникова Пелагея Матвеевна

Смерть
09.06.1998
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