Шулекин Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1912
Дата смерти09.06.1998
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1912
Отец: Шулекин Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1937
Дочь: Шилова Шулекина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Шулекина Шапошникова Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Шулекина Шапошникова Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Шулекина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Шулекина Шапошникова Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
16.08.1952
Мать ребёнка: Шулекина Шапошникова Пелагея Матвеевна
Смерть
09.06.1998