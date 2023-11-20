Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Вилягжанин Анисим Савельевич
Вилягжанин Анисим Савельевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1777
Пол
Мужской
Отец
Вилягжанин Сава Нефедов
1744 г.р.
Мать
Вилягжанин (Семенова) Евдокия Павловна
1744 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец:
Вилягжанин Сава Нефедов
Мать:
Вилягжанин Евдокия Павловна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия