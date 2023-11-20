Вилягжанин Анисим Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВилягжанин Анисим Савельевич

Вилягжанин Анисим Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Вилягжанин Сава Нефедов

Мать: Вилягжанин Евдокия Павловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close