Гараева (Галиуллина) Гультуташ
Место рожденияДеревня Карабаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения04.04.1910
Дата смерти14.05.1978
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1910
Деревня Карабаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
15.05.1934
Дочь: Давлетбаева Азалия Шарифьяновна
Отец ребёнка: Гареев Шарифьян Давлетгареевич
Деревня Саитбаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
19.04.1936
Сын: Гареев Равис Майор Шарифьянович
Отец ребёнка: Гареев Шарифьян Давлетгареевич
д. Саитбаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
11.04.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гареев Шарифьян Давлетгареевич
Деревня Саитбаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
20.03.1942
Сын: Гараев Ирнис Шарифьянович
Отец ребёнка: Гареев Шарифьян Давлетгареевич
Деревня Саитбаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гареев Шарифьян Давлетгареевич
Деревня Саитбаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
14.05.1978
Деревня Саитбаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Деревня Саитбаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия