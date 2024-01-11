Гараева (Галиуллина) Гультуташ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гараева (Галиуллина) Гультуташ

Место рождения

Деревня Карабаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

04.04.1910

Дата смерти

14.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1910

Отец: Фазлетдинов Галиулла Фазлетдинович

Мать: Фазлетдинова Марьям Муллаяровна

Деревня Карабаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
15.05.1934

Дочь: Давлетбаева Азалия Шарифьяновна

Отец ребёнка: Гареев Шарифьян Давлетгареевич

Деревня Саитбаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
19.04.1936

Сын: Гареев Равис Майор Шарифьянович

Отец ребёнка: Гареев Шарифьян Давлетгареевич

д. Саитбаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
11.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гареев Шарифьян Давлетгареевич

Деревня Саитбаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
20.03.1942

Сын: Гараев Ирнис Шарифьянович

Отец ребёнка: Гареев Шарифьян Давлетгареевич

Деревня Саитбаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гареев Шарифьян Давлетгареевич

Деревня Саитбаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
14.05.1978
Деревня Саитбаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Деревня Саитбаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
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