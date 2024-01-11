Петрова (Тихонова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Тихонова) Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихонов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Алексей

Рождение ребёнка
11.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Алексей

Мари-Турек
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Алексей

Смерть
Неизвестно
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