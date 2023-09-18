Петрухин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петрухин Парфён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Петрухина Клавдия
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрухин Василий
Мать ребёнка: Петрухина Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрухина Клавдия
Смерть
Неизвестно