Петрухин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрухин Дмитрий

Петрухин Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петрухин Парфён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Петрухина Клавдия

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрухин Василий

Мать ребёнка: Петрухина Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрухина Клавдия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close