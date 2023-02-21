Есакова Евдокия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Есаков Демьян Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Пелагея Демьяновна
Отец ребёнка: Есаков Демьян Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1858
Отец ребёнка: Есаков Демьян Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно