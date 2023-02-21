Есакова Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есакова Евдокия Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Есаков Семён Демьянович

Отец ребёнка: Есаков Демьян Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Пелагея Демьяновна

Отец ребёнка: Есаков Демьян Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Есаков Иван Демьянович

Отец ребёнка: Есаков Демьян Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Демьян Васильевич

Смерть
Неизвестно
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