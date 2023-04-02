Филиппов Прокоп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Прокоп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1914

Сын: Филиппов Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Филиппова Феодосия

Чуваш-Карамалы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Ранее деревня Чув-Кармалы.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Серафим Прокопьевич

Мать ребёнка: Филиппова Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Моисей Прокопьевич

Мать ребёнка: Филиппова Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Прокопьевна

Мать ребёнка: Филиппова Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Феодосия

Смерть
Неизвестно