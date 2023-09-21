Борхсениус Йенс Йохансен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борхсениус Йенс Йохансен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

1763

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Борхсениус Йохан Хансен

Мать: Борхсениус Мария Мадсдаттер

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Селмер Йоханне Мари

Мать ребёнка: Борхсениус Анна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Борхсениус Андреас Мунк

Мать ребёнка: Борхсениус Анна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Борхсениус Йоханнес

Мать ребёнка: Борхсениус Анна

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Эльсе Катрине

Мать ребёнка: Борхсениус Анна

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Берте (Биргитте) Софи

Мать ребёнка: Борхсениус Анна

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Анне Доротея

Мать ребёнка: Борхсениус Анна

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Селмер Анна Якоби

Мать ребёнка: Борхсениус Анна

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Хёрнер Анне Софи

Мать ребёнка: Борхсениус Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борхсениус Анна

Смерть
1763
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