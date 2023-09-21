Борхсениус Йенс Йохансен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смерти1763
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Селмер Йоханне Мари
Мать ребёнка: Борхсениус Анна
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Борхсениус Анна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Борхсениус Йоханнес
Мать ребёнка: Борхсениус Анна
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Эльсе Катрине
Мать ребёнка: Борхсениус Анна
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Берте (Биргитте) Софи
Мать ребёнка: Борхсениус Анна
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Анне Доротея
Мать ребёнка: Борхсениус Анна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Селмер Анна Якоби
Мать ребёнка: Борхсениус Анна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Хёрнер Анне Софи
Мать ребёнка: Борхсениус Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борхсениус Анна
Смерть
1763