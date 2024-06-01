Калинова (Талебина) Евдокия Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1914
Дата смерти03.01.1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914
Отец: Талебин Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинов Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Калинов Иван Афонасьевич
Рождение ребёнка
20.04.1949
Рождение ребёнка
06.05.1950
Рождение ребёнка
22.04.1953
Рождение ребёнка
05.04.1955
Рождение ребёнка
23.03.1957
Отец ребёнка: Калинов Иван Афонасьевич
Смерть
03.01.1994
Причина смерти: Болезнь