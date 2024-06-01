Калинова (Талебина) Евдокия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинова (Талебина) Евдокия Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1914

Дата смерти

03.01.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1957 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914

Отец: Талебин Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинов Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Калинов Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
20.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинов Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
06.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинов Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
22.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинов Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
05.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинов Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
23.03.1957

Сын: Калинов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Калинов Иван Афонасьевич

Смерть
03.01.1994
Причина смерти: Болезнь

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