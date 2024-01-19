Солдатская Девица Параскева Макаровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1889
Сын: Александр Иванович
Отец ребёнка: Иван Ларионович
Рождение ребёнка
18.11.1892
Сын: Воробьев Димитрий Иванович
Отец ребёнка: Иван Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Ларионович
Смерть
Неизвестно