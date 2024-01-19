Солдатская Девица Параскева Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатская Девица Параскева Макаровна

Место рождения

Елизаветино, Троицкая волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Елизаветино, Троицкая волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1889

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Иван Ларионович

Рождение ребёнка
18.11.1892

Сын: Воробьев Димитрий Иванович

Отец ребёнка: Иван Ларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Ларионович

Смерть
Неизвестно
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