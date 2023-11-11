Головня (Витченко) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головня (Витченко) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1969

Пол

Женский

Добавил:

VO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.04.1989

Муж: Головня Владимир Викторович

Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
01.12.1989

Сын: Головня Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Головня Владимир Викторович

Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
14.07.1992

Дочь: Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Головня Владимир Викторович

Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Работа или профессия
Неизвестно
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