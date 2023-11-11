Головня (Витченко) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.04.1989
Рождение ребёнка
01.12.1989
Сын: Головня Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Головня Владимир Викторович
Рождение ребёнка
14.07.1992
Дочь: Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Головня Владимир Викторович
Работа или профессия
Неизвестно
Соцзащита, администрация