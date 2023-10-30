Пилатова (Куринная) Наталья Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилатова (Куринная) Наталья Геннадьевна

Место рождения

Екатеринославка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

18.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1987

Отец: Куринной Геннадий Александрович

Мать: Куринная Нина Анатольевна

Екатеринославка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
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