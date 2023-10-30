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Пилатова (Куринная) Наталья Геннадьевна
Пилатова (Куринная) Наталья Геннадьевна
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Место рождения
Екатеринославка
, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Дата рождения
18.07.1987
Пол
Женский
Отец
Куринной Геннадий Александрович
1953 г.р.
Мать
Куринная (Крицкая) Нина Анатольевна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭМ
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
18.07.1987
Отец:
Куринной Геннадий Александрович
Мать:
Куринная Нина Анатольевна
Екатеринославка
, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
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