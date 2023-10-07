Полякова людмила владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.2002
Сын: Поляков константин евгеньевич
Отец ребёнка: Поляков евгений валериевич
Рождение ребёнка
29.07.2012
Сын: Поляков максим евгеньевич
Отец ребёнка: Поляков евгений валериевич
Бракосочетание
Неизвестно